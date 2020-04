Aktuelle Sprachnachrichten mit Eva Herman und Andreas Popp

Herman & Popp: am 22.04.2020

+++ Gruppe der Impfgegner wird größer, Regierung und „Qualitätsmedien“ suchen ihre Position zu verteidigen +++

+++ Berlin beschließt weitere „Zwangsmaßnahmen“ in Sachen Corona +++

+++ Erster Corona-Impfstoff wird jetzt in Deutschland erforscht +++

+++ Auch in Schweden scheint jetzt eine gewisse Herdenimmunität erreicht +++

Eva Herman und Andreas Popp berichten täglich über aktuelle Ereignisse in der Welt und in Deutschland auf ihren Telegramkanälen.

Vieles, was die Mainstream Medien auslassen wird von ihnen besprochen und mit Quellen belegt.

Eva Herman ist schließlich eine Vollblut Jouranlistin, die Jahrelang das Aushängeschild von Tagesschau war.

Aufgrund der immer stärkeren Zensur und Einschränkungen der Meinungsfreiheit weichen viele Menschen auf Medien aus die noch frei sind von Regierungskontrolle. Deswegen, falls du dich weiter unabhängig von MSM informieren möchtest, hier einige Möglichkeiten.

