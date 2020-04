Vorläufer, nichts kann die Wahrheit aufhalten, relevante Ereignisse sind dabei, sich zu entfalten 

Folgender Text ist von Mac Slavo und ich lese ihn jetzt hier vor.

„Die Mainstream-Medien und Regierungen verlieren die Kontrolle über die Menschen auf der ganzen Welt. Die Menschen treten endlich für ihr Recht ein, nicht als Sklaven zu leben, sondern als freie, souveräne Menschen, die in der Lage sind, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, ohne dass Herrscher und Eliten das Sagen haben.

Noch nie zuvor haben wir globale Tyrannei in diesem Ausmaß erlebt. Aber auch noch nie zuvor haben wir einen Massenaufstand gegen Regierungen und ihre Propagandamittel, die Massenmedien erlebt. Wenn immer mehr Menschen aufstehen und sich für ihr grundlegendes Menschenrecht auf ein freies Leben einsetzen, verlieren die Regierungen und die Eliten, die sie kontrollieren, an Macht. Wir sind an dem Punkt angelangt, an dem die Macht an das Volk zurückkehrt und die Eliten diejenigen sein werden, die in Angst leben. Alles, was wir tun müssen, ist frei zu sein.

Die Massenmedien werden ihre Verleumdungskampagne gegen jeden fortsetzen, der es wagt, zu glauben, dass er das Recht hat, frei zu leben, solange er anderen nicht schadet und das Risiko des Lebens auf sich nimmt. Aber je weniger Menschen sich ihre Propaganda anhören, desto weniger Menschen werden von ihr einer Gehirnwäsche unterzogen werden. Viele Menschen haben in den tyrannischen freiheitszerstörenden Forderungen, die an sie gestellt wurden, alles verloren, und jetzt, da sie nichts zu verlieren haben, erkennen sie endlich, dass ihre Rechte nicht von der Regierung oder Eliten kommen. Der Schleier ist gelüftet worden.

Die Menschen erkennen, dass wir uns selbst besitzen. Und wir stehen endlich zusammen, um die „Herren“ wissen zu lassen, dass wir nicht ihre Sklaven sind.“

