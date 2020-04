Merkel, WHO und die Gates-Connection: Ausnahmezustand, bis 8 Milliarden Menschen geimpft sind? Und weitere Berichte

29.April 2020

„Kanzlerin Merkel sieht die Aufgabe Deutschlands in der Covid-19-Pandemie anscheinend nicht länger darin, das eigene Volk zu retten – sondern gleich die ganze Menschheit. So erklärt sich der demonstrative Schulterschluss mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) – und die zunehmend engere Kooperation mit der Melinda & Bill Gates Stiftung. Kein Wunder, dass Gates voll des Lobes über die Kanzlerin ist.

Fortgesetztes Trump-Bashing und betulich vorgetragene Fürsorge – kein Wunder, dass der Milliardär und Philantrop, der den Kampf gegen Corona mit vielen Millionen unterstützt, voll des Lobes über Merkel ist: Sie sei eine „Führungsfigur und eine klare Stimme“ so Gates gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung„; dass sie globale Anstrengungen mit Ländern wie Frankreich forciere, sei außergewöhnlich und das genaue Gegenteil Trumps, dessen US-Regierung Gates „schwere Versäumnisse“ im Umgang mit der Corona-Krise vorwarf.“

Weiter geht es auf https://www.journalistenwatch.com

BR24

RKI zu Corona: Desinfektion und Mundschutz im Alltag unnötig

28.04.2020

„Experten halten Desinfektionsmittel und Schutzmasken gegen das Coronavirus im Alltag für unnötig. Wasser und Seife reichen völlig aus, so das Robert-Koch-Institut. Desinfektionen seien nur beim Umgang mit Patienten und in Kliniken angebracht.“

…“Laut Experten vom Robert-Koch-Institut (RKI) sind Desinfektionsmittel und Schutzmasken gegen das neuartige Coronavirus im Alltag unnötig. Im öffentlichen Umgang reichten Wasser und Seife aus, sagte der Vizepräsident des RKI, Lars Schaade, am Freitag in Berlin. “

Weiter zum Artikel: https://www.br.de/nachrichten

T-Onlien Umfrage zu Impfplicht

Hier anschaulich gemacht wie offizielle Statistiken gemacht werden.

Entnommen aus dem Eva Herman Offiziell Telegram Kanal

Vom Kanal Teilehmer*In eingeschickt

Erstaunliche Statistikauslegung zur Impfpflichtumfrage bei T-Online.de:

Mehrheit ist GEGEN Impfpflicht!

Liebe Eva,

Lieber Andreas,

ich hatte heute morgen bei einer Umfrage auf T-Online bezüglich einer Impfpflicht mitgemacht. Die Auswertung zeigt eindeutig, dass ein Großteil der Bevölkerung dem zustimmt, was auch im Artikel unter der Statistik beschrieben wird.

Wenn man an der Umfrage teilgenommen hat, bekommt man unter den Ergebnissen einen kleinen Button, wo man zwischen “Repräsentativ” und “Rohdaten” umschalten kann und siehe da: Bei den Rohdaten spricht sich der große Teil gegen die Impfpflicht aus. Ich habe das ganze mal per Screen-Recording aufgenommen (anbei). Soviel zum Thema “Statistik” ….. “Ich mach mir die Welt, wiediwiediwie sie mir gefällt” 😉

Aktuelles aus Deutschland und der Welt mit Eva und Andreas

Teil1

https://revealthetruthdotnet.files.wordpress.com/2020/04/eva_und_andreas_1_2020-04-29_20-05-58.ogg

Teil2

https://revealthetruthdotnet.files.wordpress.com/2020/04/eva_und_andreas_2_2020-04-29_20-06-37.ogg

Teil3

https://revealthetruthdotnet.files.wordpress.com/2020/04/eva_und-andreas_3_2020-04-29_20-07-09.ogg

Hier geht es zum Evas Telegram Kanal!

Sie bietet mit Andreas zusammen eine wunderbare journalistische Arbeit und um 21:30 gibt es eine gemeinsame Meditation. Ihr seid herzlich eingeladen ❤