PLAN der Neuer Weltordnung ist veröffentlicht – Wer nicht hinterfragt und sich positioniert stimmt zu

Das Originalvideo wurde von YT innerhalb von einem Tag gelöscht. Dann am 29.04.2020 von Nitya D. Stahl auf YT hochgeladen. Um dem um sich greifenden Zensurwahn von Zuckerbergs YT entgegenzuwirken, wurde dieses Video von uns gesichert und wird direkt über unserer Plattform zur Verfügung gestellt.

Warum diese Zensur? Was haben solche privaten Firmen zu verbergen? Sind sie selbst ein Teil des PLANS?

Allem was die Gegenspieler vorhaben [die Kabale] muss nach geisigen Gesetzten von der Gegenpartei zugestimmt werden. Wie stimmen wir dem zu? Indem die Gegenspieler ihre Agenda veröffentlichen. Tun wir nichts dagegen, dann haben wir dem zugestimmt. Das sind die geistigen, aber auch die Handelsgesetzte.

Zeit selbst zu recherchieren und selbst zu entscheiden.

PLAN der Neuer Weltordnung ist veröffentlicht von:

Hier die Links World Economic Forum COVID Action Platform

WHO Simulation training exercise

Event 201

John Hopkins – Statement about nCoV and our pandemic exercise

Rockfeller Foundation Scenarios for the Future of Technology and International Development

Es gibt keine Entschuldigung mehr für niemanden, der sich weigert, die Realität der Vorbereitung dieser neuen / einen Welt / globalen Ordnung / Regierung zu sehen! Es gab nie eine Verschwörung, aber die Verschwörung war, es so aussehen zu lassen! Es gab NIE ein Coronavirus und niemand starb an Corona! Es war eine Nebelwand, um die Leute von dem abzulenken, was wirklich kommt!