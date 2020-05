Grundgesetz, Verfassung S.H.A.E.F Gesetze

In diesem Beitrag zitiert Sunny den Artikel 113 der Bayerischen Verfassung. Es könnte für den einen oder anderen von Interesse sein, wie z.B. Andreas Popp die gegenwärtige Situation in Deutschland zu interpretieren versucht.

Zitat Sunny:

„Wenn man in Bayern die Schule abschließt… erhält man von der Regierung, vom Staat ein kleine Büchlein. IN diesem Büchlein steht nicht nur das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, sondern auch die Verfassung des Freistaates Bayern aus dem Dezember 1946. Diese Verfassung ist das erste Teil dieses Büchleins. Das Grundgesetz steht danach. Ob das eine Bedeutung hat…. Na ja, wer weiß. Aus dieser Verfassung des Freistaates Bayern möchte ich jetzt nur einen Artikel zitieren. Und zwar den Artikel 113.

Ja, und von diesem Recht, denke ich, sollte man in diesen Tagen tatsächlich Gebrauch machen.“

Hier ein Auszug aus dem Podcast von Eva Herman und Andreas Popp vom 4.05.2020

(2:51)

1949 hat man in Deutschland auch keinen Friedensvertrag ins Leben gerufen, sondern das Grundgesetzt für die Bundesrepublik Deutschland, nicht DER Bundesrepublik, sondernFÜR die Bundesrepublik, und wenn das Wort FÜR dort steht, dann ist es für jemanden gemacht. Also das ist diese Verfassungsproblematik die dahinter steht. Denn eine Verfassung kann sich nur jeder selbst geben. Eine Verfassung ist ein Zustand in dem man sich befindet. Denn wenn ich sage: „Wie ist deine Verfassung, dann kann ich sagen, oh… meine Verfassung ist ganz gut, mir geht es gut, das ist meine Verfassung. Oder mir geht es nicht so gut. Auch das ist eine Verfassungserklärung. Und so kann jeder für sich und seinen Körper eine Verfassung aussprechen.

Das kann das Volk auch kollektiv als Volkskörper. Auch ein Volkskörper kann seine eigene Verfassung dokumentieren und schriftlich niederlegen. Das wäre die klassische Verfassung. Und dann heißt es Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Hier heißt es Grundgesetz für, mit anderen Worten hat hier ein anders uns erklärt in welcher Verfassung wir sind und damit ist es keine richtige Verfassung. (3:48)