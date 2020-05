Proklamation des Nationalen Tages der Krankenschwestern, 2020

Quelle: https://www.whitehouse.gov

Jeden Tag bieten Krankenschwestern und Krankenpfleger den Patienten sowohl bei Routinebesuchen als auch in Zeiten großer Verletzlichkeit, Angst und Unsicherheit eine qualitativ hochwertige, mitfühlende und kritische Betreuung. In den vergangenen Wochen und Monaten, als unsere Krankenschwestern und -pfleger heldenhaft an vorderster Front an der Reaktion auf das Coronavirus arbeiteten, haben ihre Beiträge zur Gesundheit und zum Wohlbefinden unserer Bürgerinnen und Bürger exponentiell zugenommen. Am Nationalen Tag der Krankenschwestern und Krankenpfleger ehren und feiern wir die außergewöhnlichen Männer und Frauen, die sich diesem lebenswichtigen und edlen Beruf widmen.

Krankenpflege ist nicht nur eine Berufung; sie ist eine besondere Berufung, anderen selbstlos zu dienen, insbesondere in Zeiten, in denen Hilfe am dringendsten benötigt wird. Im Laufe der Geschichte unserer Nation, in Zeiten von Kriegen, Naturkatastrophen, medizinischen Notfällen und sowohl Epidemien als auch Pandemien, sind Krankenschwestern und Krankenpfleger immer wieder herbeigeeilt – unerschrocken von Gefahren, persönlichen Opfern und Unbehagen, um Menschen in Not Hoffnung, Hilfe und Heilung zu geben.

Nur wenige Male war unser Vertrauen in das Pflegepersonal so groß wie während des Coronavirus-Ausbruchs. Inmitten dieser Krise haben die Krankenschwestern und Krankenpfleger unglaubliche Beispiele von Menschlichkeit, Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft gezeigt, als sie dafür kämpften, für ihre Mitbürger zu sorgen und Leben zu retten. Landesweit haben diese Krieger in Krankenhäusern, Kliniken und anderen Behandlungszentren, in denen Amerikaner an dem Virus leiden, den Patienten unerschütterlich bemerkenswerte Pflege und lebenswichtige Hilfe geleistet. Trotz der Müdigkeit und der Bedrohung ihrer eigenen Gesundheit ziehen die Krankenschwestern im Kampf gegen diesen unsichtbaren Feind in den Kampf. Oft sind sie die ersten, die Patienten in unseren Krankenhäusern behandeln, und sie leisten den Ärzten entscheidende Unterstützung, wodurch sie die Belastungen in unserem gesamten Gesundheitssystem verringern. Sie sind anpassungsfähig und in der Lage, unerträgliche Härten, unermesslichen Stress, ungeheuer lange Arbeitszeiten und extreme geistige und emotionale Erschöpfung auszuhalten und zu überwinden, damit andere leben können. Krankenschwestern und Krankenpfleger sind Ehrfurcht einflößend und wirklich bewunderungs- und lobenswert.

Krankenschwestern spiegeln den Charakter Amerikas wider und sind der Inbegriff der unerschöpflichen Kapazität des menschlichen Geistes. Diese bemerkenswerten Pflegerinnen und Pfleger zeigen professionelles Fachwissen, selbstlose Hingabe, unerbittliches Eintreten und unübertroffene Barmherzigkeit, Stärke und Mitgefühl. An diesem Nationalen Tag der Krankenschwestern und Krankenpfleger fordern Melania und ich alle Bürger auf, sich uns anzuschließen und diesen unschätzbaren medizinischen Fachkräften von ganzem Herzen zu danken, sie kompromisslos zu unterstützen und ihnen höchsten Respekt entgegenzubringen.

JETZT, VORHER, rufe ich, DONALD J. TRUMP, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, kraft der Autorität, die mir durch die Verfassung und die Gesetze der Vereinigten Staaten verliehen wurde, hiermit den 6. Mai 2020 zum National Nurses Day aus. Ich rufe das Volk der Vereinigten Staaten auf, diesen Tag mit entsprechenden Zeremonien und Aktivitäten zu begehen.

ZU URKUND DESSEN habe ich an diesem sechsten Tag des Mai, im Jahr unseres Herrn zweitausendzwanzig und im Jahr der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika zweihundertvierundvierzig, meine Hand auf diesen Tag gelegt.

DONALD J. TRUMP