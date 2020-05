Deutschland 1945: Sensationell restaurierte Filmaufnahmen von George Stevens

Diese originalen Farbfilm-Aufnahmen der US-Armee zeigen verschiedene Städte und Schauplätze in Deutschland nach der Kapitulation im Jahr 1945. Die Bilder entstanden unter dem Kommando von George Stevens, einem Regisseur aus Hollywood, der später unter anderem für seine Filme „Ein Platz an der Sonne“ und „Das Tagebuch der Anne Frank“ bekannt wurde. Die Bild- und Farbrestaurierung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz durchgeführt.

0:10 Berlin, Juli 1945

0:33 Brandenburger Tor

2:40 Köln, März 1945

4:09 Elbe Day: Erstes Treffen sowjetischer und amerikanischer Truppen auf deutschem Boden, 25. April 1945

5:51 Berlin, Bild von Stalin, Roosevelt und Churchill, Juli 1945

6:55 München, „Stadt der Bewegung“, Mai 1945

7:34 Hofbräuhaus München

8:52 Alpenfestung „Berghof“, Obersalzberg, April 1945

9:09 Deutsche Kriegsgefangene, Mai 1945

10:33 KZ Mittelbau Dora, April 1945

11:13 Hansestadt Hamburg, Juni 1945

12:17 Hamburger Hafen

13:11 Flüchtlinge auf dem Weg nach Berlin, Juli 1945

13:41 Amerikanisches Strandbad, Berlin

14:18 Potsdam, Viermächte-Konferenz, August 1945

16:20 George Stevens (1904-1975)