LIVE AUS FRANKFURT: Grundgesetz-Demos mit Gegenprotest

Waren es Mitte April nur eine Handvoll Leute wuchs die Anzahl der Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen und Grundgesetzeinschränkungen letzten Samstag sprungartig auf über 500 Teilnehmer an. Die Frankfurter Polizei achtete das Grundgesetz und weigerte sich, gegen die Bürger vorzugehen, wie man es von erschreckenden Bildern aus anderen Städten kennt.

Heute sollen ab 14:00 Uhr in der Frankfurter Innenstadt mehrere Kundgebungen und Spaziergänge für unser Grundgesetz stattfinden, das zu großen Teilen von der Regierung mit den Corona-Verordnungen ausgesetzt wurde. Einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik.

Von den Medien wird ein jeder, der nicht auf Linie des Staates ist und Kritik an den Corona-Verordnungen übt, als Verschwörungstheoretiker diffamiert, obgleich es immer mehr Virologen und Studien gibt, die die Corona-Krise faktisch widerlegen.

Als „useful idiot“, wie man im Englischen sagt, schickt man nun, nachdem sich die Polizei zunehmends weigerte, die Bürgerrechte zu verletzen, linksradikale Gruppierungen ins Rennen, die auch heute in Frankfurt Gegenprotest zu den Grundgesetz-Demos ankündigten. Doch die Bilder werden zeigen, wer sich heute auf dem Boden der Demokratie bewegt und wer im Sinne des Staates jede kritische Stimme zu ersticken versucht.