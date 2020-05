Yahoo!-Artikel: „Obamagate ist keine Verschwörungstheorie“ (deutsch)

Übersetzung: Qlobal Change

Erstaunlicherweise hat Yahoo über das Thema „Obamagate“ berichtet:



Diejenigen, die #Obamagate-Hashtags auf Twitter teilen, täten am besten daran, die Hysterie zu vermeiden, die wir bei den Gläubigen der Russland-Absprachen gesehen haben, aber sie haben keinen Grund, die zunehmenden Beweise zu ignorieren, die darauf hindeuten, dass die Obama-Regierung in ernsthafte Korruption verwickelt ist.

Die Demokraten und ihre Verbündeten, die gerne so tun, als sei die einzige skandalöse Tat von Präsident Obama das Tragen eines hellbraunen Anzugs gewesen, werden die nächsten Monate damit verbringen, die Öffentlichkeit zu in die Irre zu führen, indem sie die fieberhaftesten Anschuldigungen gegen Obama verleumden. Aber Tatsache ist, dass wir bereits jetzt überzeugendere Beweise für ein Fehlverhalten der Obama-Regierung haben, als wir jemals für die Einleitung der Untersuchung der russischen Absprachen hatten.



Es ist keine Verschwörungstheorie, festzustellen, dass die Untersuchung von Trump auf einem Untersuchungsdokument der Opposition beruhte, das voller Phantastereien und höchstwahrscheinlich russischer Desinformation war. Wir wissen, dass das DOJ widersprüchliche Beweise zurückhielt, als es begann, diejenigen in Trumps Umlaufbahn auszuspionieren. Wir haben Beweise dafür, dass viele der relevanten FISA-Anträge – eigentlich fast alle – auf „gefälschten“ Beweisen beruhten oder mit Fehlern behaftet waren. Wir wissen, dass Mitglieder der Obama-Regierung, die keine wirkliche Rolle bei Spionageabwehroperationen spielten, Trumps Verbündete wiederholt demaskierten. Und wir wissen jetzt, dass das FBI Michael Flynn trotz mangelnder Beweise zu einem Schuldgeständnis verleitet hat, damit die Ermittlungen weitergehen konnten.

Darüber hinaus macht der größere Kontext all diese Fakten nur noch belastender. Bis 2016 hatte der Geheimdienst der Obama-Regierung die Inlandsspionage normalisiert. Obamas Direktor des nationalen Geheimdienstes, James Clapper, hat vor dem Kongress bekanntlich über das Ausspionieren amerikanischer Bürger gelogen. Sein CIA-Direktor, John Brennan, beaufsichtigte eine Behörde, die sich wohl dabei fühlte, den Senat auszuspionieren, wobei mindestens fünf seiner Untergebenen in Computerdateien des Kongresses einbrachen. Sein Generalstaatsanwalt, Eric Holder, berief sich auf das Spionagegesetz, um einen Journalisten von Fox News auszuspionieren, und kaufte seinen Fall drei Richtern ab, bis er einen fand, der ihn den Reporter als Mitverschwörer benennen ließ. Die Obama-Regierung spionierte auch Reporter der Associated Press aus, was die Nachrichtenorganisation als „massives und beispielloses Eindringen“ bezeichnete. Und obwohl es längst vergessen ist, wurden Obama-Beamte dabei erwischt, wie sie die Gespräche von Kongressabgeordneten überwachten, die gegen den Atomdeal mit dem Iran waren.

Was lässt jemanden glauben, dass diese Leute nicht einen Vorwand schaffen würden, um die Oppositionspartei auszuspionieren? Wenn jemand das tut, dann sollte er es nicht tun, denn obendrein wissen wir, dass Barack Obama sehr am Fortschritt der Untersuchung der Russland-Absprachen interessiert war.

In ihrer allerletzten Stunde im Amt schrieb die nationale Sicherheitsberaterin Susan Rice eine E-Mail an sich selbst, in der sie bemerkte, dass sie an einem Treffen mit dem Präsidenten, der stellvertretenden Generalstaatsanwältin Sally Yates, dem FBI-Direktor James Comey und dem Vizepräsidenten Joe Biden teilgenommen habe, in dem Obama betonte, dass alles in der Untersuchung „nach Vorschrift“ ablaufen sollte.

Haben hochrangige Obama-Regierungsbeamte solche Untersuchungen nicht immer „nach Vorschrift“ durchgeführt? Es ist merkwürdig, dass sie dazu ausdrücklich angewiesen werden müssten. Es ist auch merkwürdig, dass der scheidende nationale Sicherheitsberater 15 Minuten, nachdem Trump als Präsident vereidigt worden war, dieses Treffen erwähnen musste.

(Wir haben hier einen Satz Lüge/Desinformation komplett entfernt)

In einem gesunden Medienumfeld würden jedoch die zunehmenden Beweise für Fehlverhalten einen Ausbruch journalistischer Neugierde auslösen.

„Aber“, so könnte man fragen, „warum ist das noch wichtig? Nun, zum einen wollen viele derselben Personen, die für all dieses offensichtliche Fehlverhalten ausschlaggebend waren, nun wieder die Macht in Washington übernehmen. Biden ist der Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei, er kandidiert als Erbe von Obamas Erbe, und er war bei diesem Treffen mit Rice. Er hatte geleugnet, auch nur irgendetwas über die FBI-Untersuchung von Flynn zu wissen, bevor er gezwungen wurde, sich zu korrigieren, nachdem George Stephanopoulos von ABC darauf hingewiesen hatte, dass er in Rices E-Mail erwähnt wurde. Es ist völlig legitim, sich zu fragen, was er über die Untersuchung wusste.

Skeptiker weisen gerne darauf hin, dass die Obama-Regierung kein Motiv hatte, sich auf Missbrauch einzulassen, weil die Demokraten sicher waren, dass sie gewinnen würden. Richard Nixon gewann 1972 49 Staaten. Seine Kumpanen hatten es nicht nötig, in die Büros des DNC einzubrechen und Watergate zu erreichen. Aber wie die an dem Fall beteiligten FBI-Agenten feststellten, wollten sie eine „Versicherungspolice“ haben, falls das Undenkbare geschah.

Im Jahr 2016 geschah das Undenkbare, und vier Jahre später haben wir immer noch mit den Folgen zu tun. Wir wissen nicht, wo dieser Skandal enden wird, aber man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um sich das zu fragen.

Quelle: https://news.yahoo.com/obamagate-not-conspiracy-theory-214627867.html

Archivlink (Damit gebt ihr ihnen keine Werbeeinnahmen): http://archive.is/Lenzp