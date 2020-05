Differenziertes Denken ist der Mainstream Journaille ein Dorn im Auge!

Differzenziertes Denken ist den Mainstream Medien und ihren Journalisten ein Dorn im Auge. Wir beobachten zur Zeit eine nie dagewesene Diffamierung von Wissenschaftlern, die nicht der Regierung und ihren Lakeien, den alt eingesessenen Medien, nach dem Mund reden. Wir beobachten bei allen YouTube Themen zum Thema Corona, COVID-19, eine permanente Einblendung:

_____________________________________________________________________________________________________________________

COVID-19

Aktuelle, wissenschaftliche Informationen finden Sie bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Differenziertes Denken ist der Bundesregierung nicht willkommen! Die einzige Lösung, die sie anbietet, ist IMPFEN!!!

Es gibt für diese von den Bürgern gewählte Repräsentanten, die bei den Bürgern in Wasser und Brot stehen, keine Alternative zum Impfen. Wenn sich jemand mit Impfungen sachlich auseinander gesetzt hat, dann weiß er, dass mittels Impfung nur EIN Erreger aufgehalten werden könnte. Da Viren allerdings ständig mutieren, müsste nach deren Auffassung und Vorgehensweise jeder Mensch einmal pro Jahr geimpft werden. Gegen Corona 1, dann Corona 2, usw….

Über die möglichen Schäden wird seitens der Mainstreammedien und der Bundesregierung nicht oder kaum gesprochen. Mehr oder weniger wird dies unter den Tisch gekehrt. Die physischen Schäden der Impfungen soll dann der Staat tragen. Jeder einzelne Bürger soll für die exorbitanten Gewinne der Pharmaindustrie gerade stehen. Die Vorgehensweise der Bundesregierung und ihrer Lakaien-Presse erinnert an die düsterste Zeit in Deutschland. Es wiederholt sich! Der einzige Unterschied ist, dass wir NOCH alternative Medien und Wissenschaftler haben, die uns Fakten zum Nachrecherchieren anbieten, welche auf jahrzehntealtem Wissen und ihrer Erfahrung basieren. Davon gibt es hunderte, wenn nicht tausende.

Damals gab es den Staatsfunk, und mithilfe der Erfindung des Radios wurden von Göbbels Propagandaministerium die Wahrheiten der Regierenden verbreitet. Wie das Ganze endete, wissen wir. Die alternativen Medien werden jetzt massiv angegriffen, und zwar weltweit. Es hat sich so gut und leicht gelebt von den Steuern der Bürger! Die s.g. öffentlich-rechtlichen, von Bill Gates und seiner Stiftung finanzierten Organisationen und Medien haben nur ein Ziel: IMPFEN! Und warum? Hier seine Antwort am 13.05.2020 auf CNBC:

Der Schöpfer stattete uns mit unserem Verstand aus und wir sind als souveräne Wesen in diese Welt inkarniert. Souverän bedeutet aber auch selbstverantwortlich. Geben wir aus Bequemlichkeit unsere Verantwortung für unser Leben ab, brauchen wir uns in einem geldorientierten System nicht wundern, dass nach dem Gewinn Ausschau gehalten wird. Die Menschen sind in dieser Berechnung Assets.

Hier eine kleine Liste von 120 Wissenschaftlern, die sich kritisch zu Maßnahmen der schnellen, nicht über Jahre verifizierten Impfstoffforschung äußern.

Ein sehr gutes Beispiel für die Polemik und Manipulation der Menschen bietet Uwe Brandweiner auf seiner FB Seite, wo er den Biologen und Sachbuchautor Dipl.-Ing. Clemens Arvay diffamiert und das abgenutzte, von der CIA nach dem JFK-Mord erschaffene Etikett des „Verschwörungstheoretikers“ benutzt.

Dipl. -Ing Clemens Arvay stellte am 03.05.2020 auf seinem YT-Kanal ein wissenschaftlich fundiertes Video mit dem Titel

Genetische Impfstoffe gegen COVID-19: Hoffnung oder Risiko? (Mit Biologe Clemens Arvay)

mit unzähligen wisschaftlichen Literaturnachweisen zur Impfforschung ein. Am 17.05.2020 stürzte sich die FAZ mit ihrem Artikel „Der Wahn aus dem Netz“ unter anderem auf Dipl.-Ing. Clemens Arvay. Wie in der dunklen Zeit in Deutschland wird hier nicht differenziert, nicht auf die Ausführungen des Autors eingegangen. Nicht einmal seine Publikationen werden in Augenschein genommen! (https://www.clemensarvay.com/) Es wird nur die Keule des „Verschwörungstheoretikers“ geschwungen, worauf Clemens Arvay auf seiner FB-Seite einen offenen Brief mit folgendem Inhalt einstellt:

Sehr geehrte Damen und Herren von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ)! In einem Online-Artikel mit dem Titel „Der Wahn aus dem Netz“ vom 17.5.2020 haben Sie mich in eine Reihe mit „Verschwörungstheoretikern“ gestellt. Unter dem Abschnitt „Sorge um die Gesundheit als Propagandatechnik“ haben Sie eines meiner Videos aufgegriffen, in dem ich vor den Risiken der Zulassung genetischer Impfstoffe unter verkürzten Sicherheitsstandards warne, wie sie derzeit öffentlich diskutiert werden. Auf den Inhalt des Videos sind Sie mit keinem Wort eingegangen, auch nicht auf meine Argumente. Dafür haben Sie aber mein Äußeres genau beschrieben: „Mann mit Öko-Zopf und bleicher Haut“. Das nenne ich „Qualitätsjournalismus“. Dass ich neben einem Ökozopf und angeblich bleicher Haut auch über zwei biowissenschaftliche Studienabschlüsse verfüge, davon einen von einer weltweit renommierten Universität der Life Sciences, haben Sie Ihren Leserinnen und Lesern natürlich ebenso vorenthalten wie meine internationale Tätigkeit als Sachbuchautor für renommierte Verlage. (der komplette Text ist hier zu finden: https://www.facebook.com/clemensarvay/posts/1118690301823075?__tn__=K-R)

Einer der Systembefürworter (ein bezahlter Troll vielleicht?), Uwe Brandweiner, greift Herrn Dipl. -Ing. Clemens Arvay frontal an, ohne auf sein Video einzugehen. Dabei äußert er sich NICHT zu dem genannten Video. Es sind hetzerische Platitüden, die nur einen Zweck haben, einen renommierten Wissenschaftler mundtot zu machen! Siehe hier https://www.facebook.com/

Diese Hetze wird aber von FB nicht heruntergenommen? Warum nicht?

Und hier ein Auszug aus seiner Tirade:

Welche Kompetenz der Waldschrat mit Spritze hat, um über Impfstoffe zu referieren, könnt Ihr übrigens hier nachlesen und Euch dann selber fragen, ob es Ihr solchen Leuten als Sprachrohr dienen wollt:

https://sciencebridge.net/…/akt-ver-attatchments/200512_Sch… Und was echte Ärzte von ihrer Homöopathie (!) praktizierenden, am Marktplatz schwadronierenden Kollegin halten, könnt Ihr im ersten Kommentar unter diesem Posting sehen, falls sich das, nach dem Lesen des bisher gesagten, nicht schon erübrigt hat. (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=951136715307018&id=100012320952604&__tn__=K-R)

Wir leben in einer Zeit in der wir alle auf die Probe gestellt werden selbst zu entscheiden, was für jeden einzellnen von uns gut ist, oder auch nicht. Jeder hat die Möglichkeit sich umfangreich zu informieren und das Für und Wider abwägen. Diese hatten unserer Väter und Gorßväter nicht.

Hier geht es zu 40.000 Videos die von YouTube zensiert und gelöscht wurden. Es ist nicht zu glauben wie viele davon deutsche Videos sind.

Seid wachsam und entscheidet selbst über eure und eurer Kinder Zukunft.

Folgt uns auf:

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Ab jetzt auch auf Telegram: https://t.me/DieStundeDerWahrheit erhältlich mit

noch mehr aktuellen Informationen

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +