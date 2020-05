Medialer Blackout der Andersdenkenden – Elijah Tee im NuoViso Talk

Elijah Tee ist Werbe- und Filmemacher aus Dresden. Mitten im Shutdown und auf dem Höhepunkt der Corona-bedingten Einschränkungen, nahm er die Kamera in die Hand, um in seiner Kapazität als Künstler die aufblühende Nicht-Ohne-Uns-Bewegung in einem Zeitdokument auf Film festzuhalten.

Feinfühlig, bildgewaltig, aber vor allem repräsentativ produziert und publiziert er ehrenamtlich auf seinem Kanal, mit der Absicht dem medialen Blackout der „Andersdenkenden“ in der Mainstream Berichterstattung entgegenzutreten. Seine Filme sind über 100.000 Mal auf YouTube, Facebook und in anderen sozialen Medien geklickt worden.

YouTube Kanal von Elijah Tee: https://www.youtube.com/channel/UCgY1…

Webseite: http://elijahtee.com/ https://linkedin.com/in/elijahtee

Mitarbeit: http://youtube.com/user/hanprod3000

„Demokratischer Widerstand“: http://www.nichtohneuns.de

Initiative aus Hamburg: http://www.unsere-grundrechte.de

