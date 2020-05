Der seltene Moment, wenn man im Fernsehen dir Wahrheit hört

Was passiert, wenn Menschen die WAHRHEIT erfahren?

Was passiert, wenn Menschen AUFWACHEN?

Sie* können nicht mehr auf die Straße gehen.

DAS GROßE ERWACHEN.

Q

*mit Sie ist hier die Elite gemeint!

Dein Netzwerk – Unabhängige News rund um die Geopolitik, Symbolik und dem Rest der Welt.

#FACEBOOK

Qlobal Change

#BLOG:

https://qlobal-change.cc



#VIDEOARCHIV

https://yt.qnet17.cc



#QUARANTÄNE TV

https://qtv.qnet17.cc

#TELEGRAM

DE: http://t.me/QlobalChange

US: http://t.me/QlobalChangeUSA

IT: http://t.me/QlobalChangeItalia<

#YOUTUBE

YT:http://yt.qlobal-change.cc

YT2: http://ytde.qlobal-change.cc

#TWITTER

http://twitter.qlobal-change.cc

#Q: https://qmap.pub/?lang=de

#WWG1WGA

Folgt uns auf:

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Ab jetzt auch auf Telegram: https://t.me/DieStundeDerWahrheit erhältlich mit

noch mehr aktuellen Informationen

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Nachtrag 23.05.2020 19:50

Aus dem Telegram von Eva Herman Offiziell

Liebe Eva, lieber Andreas,

bei der heutigen Demo in Hannover stürmte auf einmal die Antifa um einen Teil des abgesperrten Demobereichs und versuchte mit ihrem obligatorischen Staccato die sehr friedliche Demo zu stören.

Die Sprecherin hat schnell reagiert und alle Leute gebeten keine Angst zu haben und friedlich zu bleiben, die Polizei kümmert sich darum. Anschließend stimmten sie selbst und mit unserer Unterstützung ein Staccato an: „Gemeinsam gegen den Faschismus“, begleitet mit Jubel und Klatschen. Das hat die Antifanten dermaßen aus dem Konzept gebracht, das sie nichts mehr sagen konnten. Zudem wurden sie herzlich eingeladen, gemeinsam gegen den Faschismus zu demonstrieren und für mehr Liebe in der Welt. Die Polizei hat nach ein paar Minuten die Antifa aufgefordert einen Versammlungsführer der Polizei zu nennen, ansonsten müsste die unangemeldete Versammlung aufgelöst werden und sie sollten den Platz Richtung Kindergarten (alle anderen lachten) verlassen. Außerdem durfte die Antifa ihre Musik auf maximal 65 db aufdrehen, sonst müsste die Anlage beschlagnahmt werden. Am Ende der Veranstaltung standen vlt gerade noch 10 Antifanten am Rand und waren mucksmäuschenstill.

Tolle Redner, einige haben super gesungen, alle waren friedlich und entspannt, eine rundum tolle Veranstaltung mit wirklich sehr sehr netten Polizisten.

Viele liebe Grüße