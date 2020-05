Dr. Schöning spricht auf Demo 23.05 2020 – über die Neuen Impfstoffe!

Prof. Dr. Christian Drosten möchte so schnell als möglich neue Impfstoffe gegen den Corona Virus auf den Markt bringen und sagte im Fernsehen, „wir müssen Regularien außerkraftsetzen“. Das ist grob fahrlässig.

Gegenwärtig laufen Studien mit Medikamenten und Impfstoffen an Menschen, die teilweise die Tierversuchsphase übersprungen haben.

In Hamburg gibt es eine Firma an der Außenalster, die „Birtish American Tabacco“. Diese Firma hat sich einen Vorstand geholt, der nicht ein geringer ist als der langjährige Arzt des U.S. Präsidenten Gorge W. Busch, Dr. Richard Tubb.

Zu seiner Zeit wurde die Impfstofffirma Kentucky Bioprocessing gekauft, die Impfstoffe gegen Corona mit genveränderten Tabakpflanzen entwickelt. Seltsam das Dr. Richard Tubb das schon so lange vor Ausbruch der Corona „Pandemie“ wusste.

Dr. Richard Tubb wusste bereits am Tag des 11. Septembers als er im Präsidenten Flugzeug, dem Präsidenten der USA und der Regierungsmannschaft das Gegenmittel gegen Anthrax gegeben hat. Antrax ist eine Biowaffe.

Erst drei Wochen später, am 4. Oktober 2001, konnte man wissen, dass es einen Anschlag mit Anthrax gegeben hat. Dies kann nur mit Täterwissen möglich sein.

Auch in Deutschland gibt es Vieles, das im Argen ist. Das Stichwort ist Celler Loch. Da hat die eigene Regierung ein Gefängnis gesprengt und hat es jahrelang anderen Terroristen in die Schuhe geschoben. Einfach mal googlen! Verantwortlich dafür war der Ministerpräsident von Niedersachsen, Ernst Albrecht, der Vater von Ursula von den Leyen, der ehemaligen Kriegsministerin und jetziger nicht gewählten Präsidentin der Europäischer Kommission.

Links zu der Rede von Dr. Heiko Schöning

Ärzte für Aufklärung: https://www.ärzte-für-aufklärung.de/

Mit 700 Unterschriften von Ärzten gegen die übertriebenen Lockdown Maßnehmen der Regierung.

Lösungen um aus dieser herauszukommen: https://www.wirkraft.org/

Folgt uns auf:

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Ab jetzt auch auf Telegram: https://t.me/DieStundeDerWahrheit erhältlich mit

noch mehr aktuellen Informationen

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +