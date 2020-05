IMMER NOCH EINE VERSCHWÖRUNG?

LESE DAS UND BEWEISE MIR DAS ES FALSCH IST.

Mache die Nachforschungen!

Aber bevor Du beginnst, fordere ich dich auf, diese Nummer für mich zu googeln und mir zu sagen, was diese für die Mainstream-Medien bedeutet:

US6506148 B2

Nun, da ich deine Aufmerksamkeit habe… lese dies:

▪️ Die ganze Welt ist abgeriegelt.

Lass das einsinken…

(Wenn nicht bereits geschehen)

▪️5G wurde vor der Sperrung und kurz während der Sperrung weltweit ausgerollt (Wodurch wurden sie aufgehalten?).

Erinnerst du dich, als sie uns sagten, wir sollten nicht zu nah am Fernseher sitzen oder vor Mikrowellen stehen? Multipliziere das…

(Untersuchung der gesundheitlichen Auswirkungen von 5G)

▪️Prince Harry und Megan verlassen die königliche Familie.

(Warum sollten sie das jetzt tun?)

▪️Prince Andrew ist ein bekannter Pädophiler, der Jeffrey Epstein extrem nahe stand (der als Pädophiler und Menschen-/Sex-/Sklavenhändler verurteilt wurde) und Epstein Island mehrfach besucht hat.

▪️Recherchiere Epstein Island und das Flugprotokoll Buch der Besucher auf der Insel.

(wenn Du einen starken Magen hast)

▪️Recherchiere Pizzagate (Clinton/Podesta-E-Mails) und FBI-Dokumente, die pädophile „Geheimcode-Sprache und Symbolik“ offenbaren

(wenn Du damit umgehen kannst).

▪️Wiki enthüllt Hillary Clinton als Kindersexhändlerin (zusammen mit Obama, Podesta und vielen anderen Menschen an der Macht) und sie löscht bequemerweise etwa 340.000 E-Mails, zerstört einen Laptop und ein Mobiltelefon, das sie während ihrer Amtszeit benutzt hat… und kommt damit davon?

▪️Recherchiere das Weiner Laptop. Dieser Beweis war es, der die NYC-Ermittler zum Erbrechen brachte und zu Tränen aufgewühlt hatte. Wirklich schreckliche Taten gegen Kinder, aber von wem? Nachforschungen… Ich tue das nicht für dich. Ich weiß es bereits.

▪️Trump wird gewählt & er bleibt gewählt. Amtsenthebungsverfahren gescheitert. (Jerome Corsi, überbrachte eine ziemlich tiefgründige Botschaft über Trump/Obama, die einem in den Sinn kommt, wenn ich dies erwähne, schau nach).

▪️Harvey Weinstein, Hollywoods größter Keim, wurde schließlich wegen Sexualverbrechen verhaftet, und plötzlich bekommt er den „Virus“? (riesiger Pädo)

▪️Prince Charles und jetzt auch die Königin haben bequemerweise das „Virus“, doch die Königin floh vor Wochen aus dem Palast, um sich selbst zu isolieren…?

▪️Adrenochrome (mit Adrenalin infundiertes Kinderblut) ist von der FDA zugelassen, komplett mit Patentinformationen, google es.

▪️Epstein [hat ihn nicht] selbst getötet, im Gefängnis.

▪️Isaac Kappy [hat sich] nicht selbst auf dieser Brücke erhängt. Wie praktisch, dass sowohl Kappy als auch Epstein mit der Polizei kooperierten und einige wirklich GROSSE Namen von Personen nannten, die an Pädophilie und Menschenhandel, neben anderen kranken Verbrechen gegen die Menschlichkeit, beteiligt waren. Einfach „selbstmordgefährdet“.

Stimmt’s? Richtig.

▪️Bill Gates drängt darauf, Impfstoffe [Inhaltsstoffe] und die weltweite Dezimierung (zu viele Menschen ersticken die Erde) vorzuschreiben. Wie praktisch, dass Gates 15% der WHO (Weltgesundheitsorganisation) besitzt. Ja, die WHO ist ein Unternehmen, stelle es dir vor, welches auch im Besitz von George Soros und den Rockerfellers ist. Kennst du sie nicht? Recherchiere nach. Außerdem mache Recherchen zur Agenda 21.

▪️Bill Gates spricht auf TedTalk [2015] über eine Pandemie und erklärt, wir wären nicht bereit dafür, wenn sie eintritt.

▪️Obama sagt auf TedTalk [2014] eine Pandemie voraus und spricht davon, dass sie innerhalb der nächsten 5 Jahre auftreten wird. Zufall? Ich glaube nicht.

▪️Google Bilder für das neue Quartal 2020. Wie steht es mit diesem Entwurf?

▪️Satanistin wie Madonna und Lady CaCa versuchen, ihre Anhänger dazu anzuleiten, Gates und seine Agenda für die vorgeschriebenen COVID19-Impfstoffe blind zu unterstützen. Das neue Albumcover von Lady GaGa sieht aus wie etwas aus der menschlichen Energieraub Scene des Films, der Matrix (sehr verstörend). Ihr Album heißt auch „Chromatica“, und wenn du einmal gelernt hast, was Adrenochrom ist, wirst du das nicht mehr so lesen. Höre vielleicht Madonnas Lied „Illuminati“ und erfahre, warum Madame X eine Augenklappe über ihrem linken Auge trägt. (Allein diese Information sollte dir den Magen umdrehen). Zufall? Kein Zufall.

▪️ Marina Abramovic ist eine 73-jährige (erinnere dich an ihr Alter, wenn du ihre aktuellen Fotos siehst), sehr dunkle, sehr morbide Künstlerin, die als das neue Gesicht von Microsoft auftrat, nur um 3 Tage nach der Ausstrahlung des Werbespots entfernt zu werden. Aufgrund des massiven negativen Feedbacks auf den Werbespot für ihre „veränderte Realität“-Brille, war sie gezwungen, zurückzutreten und das Video wurde gelöscht. Die Massen wachen auf und das Kollektiv sah sie als das Monster, das sie wirklich ist, und die Öffentlichkeit lehnte sie ab. (Schau, wie mächtig die Einheit ist. Wir, das Volk, haben das getan!) Abramovics dunkle Kunst ist ein Versuch, ihre luziferischen rituellen Menschenopfer, Blutrünstigkeit, Kannibalismus und Pädophilie zu normalisieren.

(Google „Spirit Cooking“ und einige Bilder ihrer „Kunst“, aber sei Sie gewarnt, einige sind ziemlich beunruhigend und Kinder/Babys/Blut/Knochen sind involviert)

▪️Google ist derzeit unzensiert und du kannst auf diese Informationen zugreifen. (Warum jetzt?)

▪️Eine Charge von “ gereinigtem Adrenochrom “ wurde in Wuhan hergestellt… Zufall?

(Schon Eins und Eins zusammengezählt?)

▪️US hat 30.000 Soldaten nach Europa entsandt. „zur Ausbildung“. Ohne Masken oder Handdesinfektionsmittel. Interessant…

▪️600 Mexikanische Drogenkartelle sind kürzlich verhaftet worden, eine der größten Verhaftungen in der Geschichte durch die USA… warum haben wir davon nicht gehört? Falls du es immer noch nicht verstehst, hast du meine erste Aufgabe (US6506148 B2) an der Spitze dieses Posts nicht gegoogelt.

▪️Trump spricht in seinen täglichen Briefings oft über den Krieg gegen den „unsichtbaren Feind“. Einige wenige Aussagen sind mir im Gedächtnis geblieben. Trump stellt fest, dass er so etwas noch nie gesehen hat und, dass der naheliegendste Vergleich das Jahr 1917 (Erster Weltkrieg) wäre. Trump sagte, dass Tausende von Soldaten über die Staaten verteilt sind, um beim „Eindämmen auf den Straßen“ im Kampf gegen diesen unsichtbaren Feind zu helfen, und er sagte, es werde viele Tote geben, aber es würden noch viel mehr sein, wenn wir nicht sofort handeln würden. Trump ist sehr vorsichtig mit seinen Worten und wird dich zu der Frage veranlassen, ob er überhaupt über das Virus spricht.

▪️ Die Zunahme von „Erdbeben“ im ganzen Land ist ziemlich alarmierend… Wenn man den Unterschied zwischen unterirdischen Bomben und einem natürlich vorkommenden Erdbeben untersucht, stellt man fest, dass dies meistens keine Erdbeben sind.

▪️ 298 Saudische Könige, Milliardäre, Anwälte und Richter wurden kürzlich wegen Verbrechen und Korruption verhaftet.

▪️2 Chinesische Staatsbürger und 1 Harvard-Professor (Dr. Lieber ist der Vorsitzende des Fachbereichs Chemie in Harvard, der sich auf Nanotechnologie spezialisiert hat) wurden vor einigen Wochen wegen Wirtschaftsspionage verfolgt (sie standen alle auf der Gehaltsliste Chinas), was alles äußerst relevant für Wuhan ist, der “ Ausbruch “ von Covid-19 aus einem Labor in Wuhan. Recherchiere dies.

▪️Volks Befreiungsarmee, wer sind sie?

▪️Trump stürzte die Federal Bank, kaufte das gesamte Gold und besitzt nun die Schlüssel zur Schaffung einer Gold-Gedeckten Währung, wodurch das Fiat Geld beseitigt wurde. Die Bundesbank und das Finanzministerium haben im Grunde genommen fusioniert. Trumpf ist nun der Vorsitzende für das globale Bankensystem mit dem Geld des Volkes. Nicht länger werden 99% des Weltvermögens im Besitz eines bösen, gierigen und korrupten 1% sein, wie die Familien Rothschild, Rockefeller, Soros und Goldman.

▪️Duzende der mächtigsten CEOs der Welt sind zurückgetreten… warum? Amazon, Victoria’s Secret, Google, Disney, Microsoft, Groupon und über 1.300 der Top-CEOs… sind weg. Das war vor dem Absturz, wohlgemerkt.

(Wovor laufen sie weg???)

▪️ Tausende von Verhaftungen wurden wegen Kinderhandel, Menschenhandel und sexuellem Missbrauch vorgenommen… aber die Medien sagen es dir nicht, dass… was verbergen sie? Krankenschwestern melden sich und sprechen öffentlich über die Tatsache, dass sie im Moment Hunderte von Kindern in Krankenhäusern behandeln… nicht wegen des Coronavirus, sondern wegen Unterernährung, einige extrem missgebildet, und alle mit extremen psychiatrischen Schäden aufgrund von Traumata.

▪️ Es ist weithin bekannt, dass es unterirdische Tunnelsysteme gibt (Forschung D.U.M.B ), die seit Jahrzehnten für den Menschenhandel zum Zweck der Sexsklaverei und Organentnahme auf der ganzen Welt genutzt werden. Gegenwärtig läuft eine monumentale Militäroperation unter Führung von POTUS, um diese Kinder aufzuspüren, die Beteiligten zu verhaften und dieses Übel ein für alle Mal zu stoppen. Erinnerst du dich an die Erdbeben, von denen vorhin die Rede war?

Was du siehst, es ist Krieg. Ein unsichtbarer Krieg, von dem Trump immer wieder spricht…

*Der dritte Weltkrieg ist ein spiritueller Krieg*

Es ist ein Krieg zwischen Trump mit seinem Geheimdienst gegen die Eliten, die Bankiers und die Mainstream-Medien. (& er gewinnt)

Ein Krieg zwischen Gut und Böse.

Achte auf das Gesamtbild. Trump hat mehr Pädophilen- und Kinderhändlerringe in der Welt verhaftet und erwischt… aber ich wette, du wusstest das nicht, weil der Mainstream (von George Soros finanzierte Medien) ihn als Schwachkopf hinstellt…

Trumpf wird in den kommenden Wochen in die Geschichte eingehen.

Es gibt keinen Grund, in Panik zu geraten oder Angst zu haben. Alles funktioniert so, wie es sein muss, damit Trump mit seinem Team die Korruption und die Mächte beseitigen kann, die eure hart verdienten Dollars besteuert, eure Kredite und Kreditkarten mit Zinsen belastet und euch Sand in die Augen gestreut haben… wir haben lange genug als Sklaven des Systems gelebt.

Du wirst sehen, wie einige große Namen herausgerufen werden, bis zu dem Punkt, an dem du es nicht mehr glauben willst.

Oprah

Ellen

Obama

Gates

Clintons

Podesta

Hanks

Madonna

Gaga

Die Liste geht weiter und weiter und weiter…

Wenn du immer noch glaubst, dass 9/11 ein Terroranschlag von Osama Bin Laden war, der Esel trainierte Cessnas zu fliegen, die dann wie von Zauberhand ein Boeing flogen und Aluminiumflugzeuge in stahlverstärkte 580 m hohe Türme flogen, die wie ein Kartenspiel zusammenbrachen, ganz zu schweigen von Turm 7, der einen Block weit weg war, und zusammenklappte wie ein Kartenhaus. (Vergessen wir nicht die 6 Seals Soldaten, die Osama umbrachten und selbst in einem mysteriösen Hubschrauberabsturz ums Leben kamen. RIP-Freunde)…… Ihr werdet wachgerüttelt…

Einige der großen Banken werden bankrottgehen. Sie liegen bereits am Boden, die Einkommenssteuer wird wegfallen und die Eliten werden nicht mehr über dich oder die Welt herrschen.

Du glaubst mir nicht? Nehme das, was ich sage mit Vorsicht, aber recherchiere selbst.

Ich persönlich würde die Clinton-E-Mails auf Wikileaks lesen. Wenn du diese gelesen hast, wirst du den Rest glauben. Viele der mächtigsten Menschen sind kranker und böser, als du dir jemals vorstellen könntest.

Fange an, die täglichen Pressebriefings von Trumps zu hören.

Lese zwischen den Zeilen.

WACHET AUF!

NICHTS KANN DAS KOMMENDE AUFHALTEN.

*WWG1WGA*

