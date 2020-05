Warum hält der bayrische Ministerpräsident – im Gegensatz zu Sachsen und Thüringen, so beharrlich an strengen Corona-Regeln fest?

Aus dem Telegram Kanal von Eva Herman Offiziell

+++ Ehefrau des bayerischen Ministerpräsidenten Söder stellt in ihrem Familien-Unternehmen Produktion um: Face Shields für Corona-Krise +++

Die Ehefrau des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, Karin Baumüller-Söder, stellt die Produktion in ihrem Traditions-Familienunternehmen teilweise um und produziert jetzt für Corona-Krise Gesichts-Schilde (Face Shields) als Ergänzung zu Atemschutzmasken.

Karin Baumüller-Söder, geborene Baumüller (* 1973 in Nürnberg), ist die Ehefrau des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und Miteigentümerin der Baumüller-Gruppe.

Auf der Webseite des Unternehmens heißt es:

„Baumüller Services, eine Tochter der Nürnberger Firmengruppe Baumüller, reagiert auf die aktuellen Herausforderungen und stellt einen Teil seiner Fertigung auf die Herstellung von Face Shields um.

Eigentlich ist der Dienstleister im Bereich elektrische Maschinen und Anlagen aktiv und kümmert sich um die Inbetriebnahme und Installation sowie die Instandhaltung oder Modernisierung von elektrischen Maschinen und Anlagen.

Nun produziert das Unternehmen Gesichtsschilder und zwar auf den firmeneigenen 3D-Druckern. Diese können als ergänzende Schutzmaßnahme gegen COVID-19 eingesetzt werden und eine direkte Tröpfcheninfektion vermeiden. Sie sind besonders im medizinischen Bereich aktuell sehr gefragt.

Am 20.04.2020 meldeten die Medien:

Jetzt kommt die Maskenpflicht für Bayern: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat in seiner zweiten Regierungserklärung zur Corona-Pandemie im Landtag in München für kommende Woche eine Maskenpflicht angekündigt. Diese Woche gelte bereits ein Gebot für einen Mund- und Nasenschutz. Doch von Montag, 27. April, an, mit der Öffnung der Geschäfte, werde eine richtige Maskenpflicht eingeführt. Sie gelte in Läden und im öffentlichen Nahverkehr. Bayern sei das erste westdeutsche Bundesland mit einer Pflicht für einen Mundschutz, betonte Markus Söder.

