Stuttgart: Hunderte bei Protest gegen Corona-Beschränkungen

In Stuttgart haben am Sonntag erneut Hunderte Demonstranten gegen Beschränkungen durch die Coronapandemie protestiert. „Ich fühle mich sehr entmündigt von der Regierung. Und ich habe keine Freiheit mehr. Also eigentlich ohne Rechte. Deswegen bin ich heute hier, ich stehe für die Rechte eigentlich der ganzen Menschen“, sagte Demonstrantin Selina. Die Menschen versammelten sich zu der Protestkundgebung in der Innenstadt. Auch in anderen Städten gab es Demonstrationen. Die Teilnehmerzahlen waren aber geringer als in den letzten Wochen.

