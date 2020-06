Ablenkung allerorts und die deutschen Medien schweigen…

Während Medien den Hauptfokus auf die Ermordung von George Floyd und den dadurch orchestrierten Chaos richten, werden in Bosnien tausende Pakistanische Migranten mit Visum durch bosnische Behörden ausgestattet. Sie Fluten die Grenze mit dem Ziel weite Teile von Europa zu erreichen.

Die weltweiten Ereignisse überschlagen sich, so dass es kaum möglich ist mit einer differenzierten Betrachtung, abseits der ÖR Medien, die Lage darzustellen. Jene die sich umfangreich informieren wollen finden auf Telegram viele differenzierte Informationen.

Hier wird versucht einen Querschnitt darzulegen.

Es wird auch darauf hingewiesen, selbst zu recherchieren und zuerst alles mit Distanz zu betrachten um sich ein eigenes Bild über die Lage in Europa und in der Welt zu machen. Die offiziellen Medien tun es leider nicht, was eigentlich ihre Aufgabe wäre.

Eine Zusammenfassung dieses Videos von Eva Herman auf Telegram:

SCHWEIGENDE MEHRHEIT: Umfrage zeigt, dass gut zwei Drittel amerikanischer Wähler den Einsatz von Militär und Nationalgarde bei Unruhen unterstützen. Nur elf Prozent lehnen dies ab.

Eine neue Umfrage von Morning Consult ergab, dass eine große Mehrheit der amerikanischen Wähler, darunter eine Mehrheit der Anhänger der Demokraten, den Einsatz der Nationalgarde zur Bekämpfung der Unruhen und Proteste, die die Städte im ganzen Land zerreißen, befürwortet. Eine kleinere Mehrheit der Amerikaner unterstützt den Einsatz des Militärs.

Die Umfrage untermauert die Behauptung des Präsidenten, dass eine „schweigende Mehrheit“ bei der Niederschlagung der Unruhen auf seiner Seite steht.

Heute zeigt eine Umfrage, dass 66% der Befragten die Entsendung von Truppen befürworten, 27% sind dagegen.

71 Prozent der befragten amerikanischen Wähler gaben an, dass sie den Einsatz der Nationalgarde zur Ergänzung der städtischen Polizeikräfte bei „Protesten und Demonstrationen“ (in der Umfrage wurde das Wort „Unruhen“ nicht verwendet) in amerikanischen Städten unterstützen.

Davon gaben 42 Prozent der Wähler an, dass sie den Einsatz der Nationalgarde „stark unterstützen“ und 29 Prozent sagten, dass sie sie „etwas unterstützen“.

Nur 11 Prozent lehnen die Maßnahme „stark“ und 9 Prozent „etwas“ ab.

Die Republikaner sind eher als die Demokraten für den Einsatz der Nationalgarde, aber auch eine große Mehrheit der Demokraten (63 Prozent) befürwortet sie entweder „stark“ oder „etwas“.

Afroamerikanische Wähler sind hinsichtlich des Einsatzes der Nationalgarde gleichmäßig gespalten.

43 Prozent der befragten afroamerikanischen Wähler sind entweder „stark“ oder „etwas“ gegen den Einsatz der Nationalgarde, während 42 Prozent die Maßnahme entweder „stark“ oder „etwas“ befürworten.

Die hispanischen Wähler unterstützen den Einsatz der Nationalgarde.

54 Prozent der befragten hispanischen Wähler befürworten den Einsatz der Nationalgarde entweder „stark“ oder „etwas“, während 25 Prozent den Einsatz der Nationalgarde „stark“ oder „etwas“ ablehnen.

Eine kleinere Mehrheit der amerikanischen Wähler (58 Prozent) befürwortet den Einsatz des US-Militärs zur Ergänzung der städtischen Polizeikräfte. 33 Prozent gaben an, dass sie die Maßnahme stark und 25 Prozent eher befürworten, verglichen mit 19 Prozent, die sie stark und 11 Prozent, die sie eher ablehnen.

Die Republikaner sind wieder eher für den Einsatz des Militärs, aber auch hier befürwortet eine Vielzahl demokratischer Wähler die Maßnahme. 48 Prozent der befragten demokratischen Wähler unterstützen den Einsatz des Militärs entweder stark oder eher, im Vergleich zu 43 Prozent, die ihn stark oder eher ablehnen.

(Bild zum Artikel: https://deepclips.com/clip/4951/insurrection-pallets-of-bricks-are-being-pre-staged-in-flashpoint-cities-across-the-country#top)

Berichte von Bürgerjournalisten verbreiten sich weiterhin über soziale Medien, die darauf hinweisen, dass palettierte Ziegelsteine strategisch an bekannten Unruheherden im ganzen Land platziert wurden. Diese vorinstallierten Lagerbestände wurden in mehreren Städten mit Krisenherden dokumentiert, darunter Minneapolis, Atlanta, Los Angeles, New York, Seattle und Fayetteville, NC. In den meisten Fällen wurden die Ziegelsteine direkt entlang der Demonstrationsrouten platziert.

Welche Organisation steckt hinter diesen Bemühungen, die Demonstranten wirksam mit dem ständigen Nachschub an Projektilen zu bewaffnen, die zur Verbreitung von Verletzungen, Zerstörungen und in mindestens einem Fall sogar zum Tod führen können?

Eines ist sicher, die Verantwortlichen für den finsteren Plan haben Zugang zu echtem Geld und Logistik.

Glauben Sie immer noch, dass diese Unruhen flüssig sind? Glauben Sie immer noch, dass sie nicht koordiniert waren? Wer zum Teufel hat Paletten mit Ziegelsteinen in verschiedenen Städten im ganzen Land auf den Bürgersteigen stehen lassen?

Es gibt hier also Spekulationen darüber, WER die Ziegelsteine derzeit in alle möglichen Städte in den USA anliefert und das Ganze generalstabsmäßig logistisch organisiert: Die ACME Brick Company, die zur Berkshire Hathaway gehört.

Letztere gehört dem US-Milliardär Warren Buffett, dessen Zögling Bill Gates heißt. Warren Buffett hat 31 Milliarden US-Dollar in Form von Aktien der Berkshire Hathaway in die Bill & Melinda Gates Stiftung eingezahlt.

Allerdings handelt es sich bei der Aussage dieser Frau für uns bislang um eine Spekulation, ob die ACME Brick Company tatsächlich hinter der logistischen Meisterleistung steckt, in zahlreiche Städte ganze Paletten von Ziegelsteinen zu liefern. Oder gibt es schon triftige Beweise für die Aussage dieser Frau? (Eva Herman Telegram)

Lage in Bosnien

Dramatische Berichterstattung direkt aus Bosnien von Milorad Krstic, exklusiv für diesen Kanal:

+++ Brisante Lage an den Toren Europas: Freie Visa für tausende pakistanische Migranten durch bosnische Behörden? +++

+++ Schweigende Mehrheit steht hinter US-Präsident Trump +++

+++ Rachsüchtige Wahlkampfhelfer von Bernie Sanders orchestrieren die Antifa-Unruhen in USA +++

+++ Danke, Milorad Krstic aus Bosnien +++

+++ Nachtrag zur aktuellen politischen Lage +++

#BlackLivesMatter protesters fighting the British police today in London pic.twitter.com/Yf675QGzwq — BasedPoland (@BasedPoland) June 4, 2020

Demokratisch regierte NYC

Kriminelle Banden, die NYC plünderten, kamen in Autos mit Chauffeur und benutzten professionelle Elektrowerkzeuge

Bürgermeister de Blasio und mehrere hochrangige Beamte des NYPD haben sich bereits über die organisierten Verbrecherbanden geäußert, die für den Großteil der Plünderungen in NYC verantwortlich zu sein scheinen.

Jetzt berichtet eine Gruppe von Polizisten, die die hochgradig koordinierten Verbrechen untersuchen, den örtlichen Fernsehstationen, dass sie Beweise dafür haben, dass viele der Plünderer zu den „Arbeitsplätzen“ chauffiert wurden und große Arsenale von Elektrowerkzeugen mitbrachten, um ihnen beim Einbruch zu helfen.

(Übersetzt mit DeepL)

https://www.zerohedge.com/geopolitical/criminal-gangs-who-ransacked-nyc-arrived-chauffeured-cars-used-power-witnesses-say

Deutschland:

Hans-Georg Maaßen @HGMaassen Es waren SPD und Grüne, die 2003 durch eine kleine Änderung von § 129a StGB die typischen linksextr. Gewalttaten aus dem Terrorismusbegriff herausgenommen haben (vgl. § 129a Abs. 2, 2. HS StGB ggü § 129a Abs. 1 Nr. 3 StGB a.F.). Also: Linker Terrorismus wurde herausdefiniert.