Artikel aus 2016 aktueller den je! – Alle Ärzte, die krebsverursachende Enzyme in Impfstoffen fanden, sind tot!

Und schon wieder wird eine Verschwörungstheorie wahr! In Litauen gibt es jetzt Corona-Ausweise, die über eine erfolgte Impfung informieren. Damit muss man sich dann ausweisen, wenn man Gebäude betreten oder Veranstaltungen besuchen will.

Im Grunde ist das genau das, wovor auch in Deutschland gewarnt wird. Weil sich immer mehr Menschen gegen eine Zwangsimpfung stellen, wird diese nun durch die Hintertür eingeführt. Man darf als ungeimpfter Mensch dann eben einfach nicht mehr verreisen oder am öffentlichen Leben teilnehmen, weil man ja angeblich eine Gefahr für seine Mitmenschen ist.

Wer es nicht glaubt, kann hier nachlesen: https://www.lakameda.lt/c19-passport/?

Und hier von uns übersetzter Artikel aus 2016 der aktueller ist den je.

25. März 2016

Die jüngsten Fälle bezüglich aller ganzheitlichen Ärzte, die in Florida getötet/“tot aufgefunden“ wurden, haben eines gemeinsam: Sie entdeckten, dass ein krebsverursachendes Enzym namens Nagalase den Impfstoffen hinzugefügt werden. Diese Impfstoffe werden den Menschen weltweit verabreicht.

Nagalase ist ein Enzym, das die Produktion von Vitamin D verhindert, was wiederum dem Körper die Möglichkeit nimmt, Krebszellen auf natürliche Weise zu töten.

bigriddle.com berichtet:

Entvölkerung 101…füge Gifte den Impfstoffen zu… mache es zum Gesetz, demzufolge alle Kinder geimpft werden müssen, um in die Schule gehen zu dürfen. Sie denken sie seien fair mit ihrer „der Stärkste überlebt“ Mentalität. Nur die besten Gene überleben? Diese Menschen besitzen keine Seele.

Dr. Ted Broer bringt die oben genannten Informationen (über Nagalase) in diesem Videoclip. Er erklärt es viel besser als ich [es tun kann]. Das ist ein kurzer Clip (aus seinem Hagmann & Hagmann Interview vom 25. Juli), das man sich anhören MUSS. Dr. Ted Broer brachte es in The Hagmann & Hagmann Report, wobei [der Sender] eine ganze Stunde brauchte, um ihn in der 3stündigen Sendung live zu bringen. Die Sendung brach auf allen möglichen Kanälen immer wieder zusammen. Auch ihre Server wurden zum Absturz gebracht. Sie baten jede Menge Menschen, gegen die Angriffe zu beten. Zum Schluss gelang es ihnen, über eine sichere Leitung die Sendung fortzusetzen. Nach einer ganzen Stunde (während der Sendezeit) waren sie schlussendlich online und mit Dr. Broer verbunden. Das erste was er sagte war: „Ich bin nicht selbstmordgefährdet.“ Er war besonders nervös, als er diese Information durchgab… besorgt, nach der Hastings-Methode (perfektionierter Mord) aus dem Verkehr gezogen zu werden, bevor er die Chance hatte, sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Hören Sie sich den kurzen Clip der sensationellen Geschichte an. Es handelt sich um einen 19 Minuten Clip, doch die wichtigste Informationen sind in den ersten 10 Minuten zu hören. Es ist definitiv eine der wichtigsten je öffentlich gehörten Nachrichten. Es ist unerlässlich, dass sie virusartig verbreitet wird.