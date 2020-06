Frau Professor Schröder im Servus TV – Kommentar von Jaroslav Belsky

Denta Beaute

Es ist schier erstaunlich was eine Frau Professor Schröder, Biochemikerin, ehemaliges Mitglied der Bioethikkommission, von sich gibt zum Thema Impfen. Da leuchten alle Lampen Rot! Aber schaut es Euch an. Es ist eine sehr anschauliche Talkrunde, die des Öfteren in TV Sendungen präsentiert werden. Nur auf eins ist Verlass. Auf die intensive eigene Recherche! Es geht um unsere eigenen Körper!!!!

