Sky du Mont trifft auf den Epidemiologen Prof. Sucharit Bhakdi | GRENZGÄNGER – Episode 6

Ein sehr interessantes Interview zuerst mit Sky Du Mont und anschließend führt Sky ein Interviw mit dem Überraschungsgast des Moderators, Tahir Chaudhry, ein Interview mit Professor Sucharit Bhakdi.

Vieleln Dank an alle, die diesen Beitrag ermöglicht haben und ein ungefiltertes Bild der Gegenwart uns präsentieren.

Für jene, die zuerst das Interview zwischen Sky Du Mont und Professor Shcharit Bhakdi anschauen möchten, bitte bis zur Marke 1:35:06 vorspullen.



In der sechsten Folge treffen wir den Schauspieler Sky du Mont in einem alten Zirkuswagen im Hamburg und sprechen über seine politische Haltung, Macht und Erfolg, die Entzauberung der Welt, das Älterwerden als Gewinn, Schauspielerei als Weg zur Selbstfindung und sein Vermächtnis.

Dann betritt ein Überraschungsgast das Set… Er wuchs als Sohn eines thailändischen Diplomaten und einer Medizinerin in den USA, Schweiz, Ägypten und Thailand auf. Nach seinem Abitur studierte er Humanmedizin in Bonn und promovierte 1971. Er habilitierte sich 1979 in Gießen und leitete ab 1991 für 22 Jahre das Institut für Medizinische Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie in Mainz. Er gehört zu den vielzitierten Medizinforschern Deutschlands. Er hat über 300 wissenschaftliche Arbeiten auf den Gebieten der Immunologie, Bakteriologie, Virologie und Herz-Kreislauferkrankungen veröffentlicht. Neben zahlreichen Preisen wurde ihm der Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz verliehen.Dieser Überraschungsgast trifft auf den Schauspieler, Synchronsprecher und Autor Sky du Mont.

