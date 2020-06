Wenn Verschwörungstheorien keine mehr sind – wird dem Justizminister speiübel…

Nachdem das türkische Staatsfernseh über Adrenochrom berichtete und exemplarisch jene Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens nannte, die gewalt an Kindern in Kauf nahmen, nur um ihr altern zu verzögern, ist die Katze aus dem Sack und wird nicht wieder hinein wollen.

Hier die Qlobal Change Übersetzung des türkischen TV Beitrags. Ihr braucht starke Nerven um es euch anzuschauen! Es ist nur die berümte Spitze des Eisberges. Die Zeit des Erwachens ist nun nicht mehr aufzuhalten.

Und dass dies ein weltweites Thema ist und auch in Deutschland allgegenwärtig, kann man mittlerweile in den etablierten Medien lesen. Hier ein Beitrag von Epoch Times.

Dass an diesem Missbrauch viele hochrangige Politiker, Richter und hohe Beamte beteiligt sind berichtete bereits Arte TV.