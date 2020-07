Die 9 Schleier: Warum Menschen die Wahrheit nicht sehen können

Quelle: https://connectiv.events/die-9-schleier-warum-menschen-die-wahrheit-nicht-sehen-koennen/

von Daniel Prinz

Wenn Sie auf diesen Artikel gerade gestoßen sind, dann gehören Sie auf jeden Fall zu jenen Menschen, die dieses System bzw. die Sklaven-Matrix, in der wir leben, zumindest bis zu einem gewissen Grad erkannt und durchschaut haben. Sie gehören auch sicher zu den Menschen, die ihr Umfeld versuchen über gewisse Themen vergebens aufzuklären und werden überwiegend ausgelacht und als „Verschwörungstheoretiker“, „Eso-Spinner“, „Nazi“ oder ähnliches betitelt. Haben Sie sich auch schon zähneknirschend die Frage gestellt, weshalb so viele Leute die Wahrheit nicht sehen können, selbst dann nicht, wenn man ihnen alle belegbaren Argumente, Fakten und Beweise verständlich auf einem Silbertablett mit einer goldenen Krone obendrauf überreicht? Es wird vielfach fälschlicherweise angenommen, dass die meisten Leute die Wahrheit über bestimmte Themen nicht sehen „wollen“ (auch wenn es sicher solche Leute gibt). In der Tat verhält es sich eher so, dass die meisten – je nach Entwicklungsstand – bis zu einem gewissen Grad bestimmte Dinge einfach nicht sehen „können“. Es übersteigt schlichtweg ihren Horizont und widerspricht ihrem konditionierten Weltbild.

Der mittlerweile verstorbene US-amerikanische Investigativjournalist Don Harkins, der den Idaho Observer leitete, hat ein Erklärungsmodell aufgestellt und dies mit seinem damaligen Freund und Kollegen A. True Ott ausführlich diskutiert. Sein Modell der „9 Schleier“ beruht auf numerologische und universale Gesetzmäßigkeiten, die sich in den Zahlen 1 bis 9 ausdrücken und dass altes und verborgenes Wissen über das Leben, die Schöpfung, Gott sowie der Ursprung des Menschen im mathematischen Gitter eingebettet ist, das als „Logik“ bezeichnet und z.B. in alten Geheimlehren von Sumer oder der Kabbala gelehrt wird.

Nach Harkins Worten haben sehr böse Männer und Frauen, die die Machtelite ausmachen, eine virtuelle Wiese erschaffen, die derart saftig grün ist, dass recht selten nur wenige Leute – wenn überhaupt – sich die Mühe machen, lange genug nach oben zu schauen von wo sie grasen, um all die hellen und bunten Etiketten zu erkennen, die an ihre Ohren geheftet wurden. Alle Menschen durchlaufen eine Art Filterprozess, so ähnlich wie die vielen Sportmannschaften der kleinen Ligen, wo aus Millionen Spielern es vielleicht nur die 50 besten in die höchste Liga schaffen.

Nachfolgend nun die von Harkins zusammengefasste Theorie der 9 Schleier, die auf das Bewusstsein der Menschen gelegt wurden (frei übersetzt aus dem Englischen):

Der 1. Schleier: 10% aller Menschen werden diesen ersten Schleier durchdringen und die Welt der Politik entdecken. Sie werden wählen gehen, aktiv werden und sich eine Meinung bilden. Die Meinungen werden durch die physische Welt um sie herum geformt werden. Die Menschen werden durch das öffentliche Bildungssystem dazu „konditioniert“ werden, Regierungsbeamte, Medienpersönlichkeiten und andere „Experten“ als primäre Autoritäten anzuerkennen. 90% der Leute in dieser Gruppe werden leben und sterben ohne den 3. Schleier zu durchdringen.

