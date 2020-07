ASYMPTOMATISCH SYMPTOMATISCH, CureVac und Brasilien.

Sind Asymptomatische Träger nicht ansteckend? Zumindest sagt das die WHO. Offensichtlich hat man bisher keine Dokumentation darüber. Wir werfen auch einen Blick auf die Relation der Todeszahlen in Ländern, in denen offensichtlich viele Menschen sterben. Zwangseinweisungen in Italien für positiv-getestete sollen kommen – so manch einer versteht die Welt nicht mehr.

Links findet Ihr hier: https://t.me/samueleckert/71

Hier gehts zum PDF: https://t.me/samueleckert/72

Dokumente lade ich hier hoch:

📢Telegram: https://t.me/samueleckert

🎬 Instagram: https://www.instagram.com/i_am_samuel…

🙏Ihr werdet die Wahrheit finden, und die Wahrheit wird euch frei machen. Joh 8;32 Vielen Dank für Euer Interesse. Bei Fragen oder Anregungen gerne ein Kommentar hinterlassen. Ich freue mich über ein Abo und wünsche Euch alles Gute und Gottes Segen!

Wer kommentieren will und eine Antwort von Samuel erwartet, bitte gehe auf Saumuels YT Kanal.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Besucht uns auf Telegram: https://t.me/DieStundeDerWahrheit mit

noch mehr aktuellen Informationen und Nachrichten



+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +