Dr. Vernon Coleman – Das könnte unmöglich passieren… Oder doch? (Deutsche Version)

Der internationale Bestsellerautor Dr. Vernon Coleman verbindet in seinem 10-minütigen Video mit dem Titel „This Couldn’t Possibly Happen. Could it?“ (auf deutsch: „Das könnte unmöglich passieren! Oder doch?“) ein aktuelles Weltereignis mit bahnbrechenden wissenschaftlichen Forschungsergbnissen, die bereits in den 70er Jahren bekannt waren.

Coleman: „Wenn all die Leute, die sich dieses Video anschauen, ein oder zwei Leuten pro Woche helfen, das Licht zu sehen, dann ist der ganze Unsinn vorbei, bevor Du Unsinn sagen kannst.“

José Manuel Rodríguez Delgado: https://de.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%…

Englischsprachiges Originalvideo: https://www.youtube.com/watch?v=0p0qX…

YouTube Vernon Coleman: https://www.youtube.com/channel/UCd6F…

http://www.vernoncoleman.com/

