Unfassbar – Deutschland soll noch weiter ausgeblutet werden!

Deutschland soll noch weiter ausgeblutet werden. Jetzt soll der deutsche Steuerzahler die Kurzarbeit in anderen EU-Staaten mit sage und schreibe 100 Milliarden Euro subventionieren! Dabei liegt die Wirtschaft in Deutschland selbst am Boden und Millionen Menschen sind arbeitslos oder ihre Selbstständigkeit wurde zerstört.

Über 6 Milliarden Euro sollen für diese absolut volksfeindliche Maßnahme übrigens sofort bereit gestellt werden. Wir werden von Verbrechern regiert!

