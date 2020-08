1 Minute vor 12 – 29.08.2020 Berlin!

Niemand ist mehr Sklave, als der sich für frei hält, ohne es zu sein.

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)

In Australien wird hart durchgegriffen. Ein Vorgeschmack auf das was die Eliten für alle „unnützen Brotesser“ (Henry Kissinger) vorgesehen haben. Google mal „Georgia stones“.

Dann gibt es ein Video von Dr. Partella

Und hier die die Kernaussage dazu:

„In dem Video sagt Dr. Petrella, dass Covid19 bedeutet: Zertifikat zur Identifikation der Impfung mit künstlicher Intelligenz. So würde ich das jetzt mal ins Deutsche übersetzen. 19 stehe für das Jahr, in dem dies kreiert wurde. Es ist nicht der Name des Virus, sondern der des internationalen Planes der Kontrolle und der Verminderung der Bevölkerungen, der über Jahrzehnte hin entwickelt wurde und 2020 in Umlauf gebracht wurde. Was das Virus reaktivieren würde, wäre ein Immunsystem, das durch Impfungen geschwächt ist. Sie wollen eine Reduktion der Weltbevölkerung um 80 %. E wäre ein teuflischer Plan und um das zu umgehen, solle man absolut den Test und die Impfung vermeiden.“

Miriam Bezieht sich auf viele Informationen und diese scheinen stichhaltig zu sein.

Auch Ulirch Mies beschreibt die gegenwärtige Situation ohne Scheuklappen:

Es liegt an JEDEM Einzellen von uns wie wir unser Leben gestallten. Die Glocken läuten schrill. Und wir haben immer die Wahl. Die Frage ist, wollen wir uns durch Lügen in Angst halten und unser Leben den Politiker in die Hand geben, oder erkennen wir dass NUR WIR für unser und unserer Kinder Leben einstehen. Die Weichen stellen WIR.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +



Besucht uns auf Telegram: https://t.me/DieStundeDerWahrheit mit

noch mehr aktuellen Informationen und Nachrichten



+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +