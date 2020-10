Sensation! Naomi Seibt widerlegt den PCR Test von Prof. Drosten!

Hier einige Ereignisse der letzten Stunden und Tage, die man kaum bis gar nicht in den offiziellen Medien findet.

Naomi Seibt widerlegt den PCR Test von Prof. Drosten!

Link zum Videoausschnit der 2. Konferenz der Freien Medien – AfD-Fraktion im Bundestag (Quelle: https://youtu.be/wi9zL7ss5z0)

Auch auf alternativem Kanal zu finden https://invidious.tube/watch?v=EmGatna0Uf4&ckattempt=1



Naomi Seibt erklärt detailliert wie der ganze Corona-Wahnsinn überhaupt angefangen hat und dass der PCR Test (mit dem alle Maßnahmen begründet werden) eine pure Manipulation ist!

Polizei stürmt unser Dinner – Samuel Eckert

YT Kanal von Samuel Eckert wurde gesperrt. Jetzte auf fumble und seiner eigenen Webseite zu sehen.

Strengere Corona-Regeln:

Düsseldorf bekommt Sperrstunde ab 1 Uhr

Trump Wahlkampf Rally Florida live auf Deutsch

Trump Wahlkampf Rally Florida live auf Deutsch / Unser Telegram Kanal: https://t.me/TranslatedPressDE

Biden Wahlkampanie

Biden wiederholt den Fauxpas, dass er „für den Senat kandidiert“, und scheint sich nicht an den Namen Mitt Romney zu erinnern

Es war nicht das erste Mal, dass sich der demokratische Kandidat falsch darüber äußerte, welches Amt er anstrebte.

Joe Biden zog am Montag erneut die Augenbrauen hoch für seine Äußerungen auf dem Wahlkampftrail.

Während er kurz Fragen von Reportern auf dem Weg zu einer Wahlkampfveranstaltung in Ohio beantwortete, wurde Biden gefragt, ob der Glaube von Richterin Amy Coney Barrett bei ihrer Bestätigung vor dem Obersten Gerichtshof „berücksichtigt“ werden sollte, was der demokratische Kandidat rundweg ablehnte.

Als Teil seiner Erklärung erinnerte er sich jedoch an eine Zeit, in der er „in Schwierigkeiten geriet“, als es darum ging, den Glauben von jemandem in Frage zu stellen.

DER VIRALE CLIP ZEIGT BIDEN, WIE ER SEINE MASKE SENKT, UM IN SEINER HAND ZU HUSTEN

„Sie erinnern sich vielleicht daran, dass ich in Schwierigkeiten geriet, als wir gegen den Senator kandidierten, der Mormone war, den Gouverneur, OK? Und ich habe mich mit ihm angelegt“, sagte Biden. „Niemandes Glaube sollte in Frage gestellt werden.“

Dieser Gouverneur war damals der ehemalige Gouverneur von Massachusetts, Mitt Romney, der republikanische Präsidentschaftskandidat gegen Barack Obama bei der Wahl 2012. Romney wurde 2018 zum Senator von Utah gewählt.

[deutsch (http://translate.google.com/translate?hl=de&sl=auto&tl=de&u=https%3A%2F%2Fwww.foxnews.com%2Fpolitics%2Fbiden-repeats-gaffe-that-hes-running-for-the-senate-appears-to-not-remember-mitt-romneys-name)%5D

X-22 Report vom 11.10.2020 – Patrioten haben alles – Roter Oktober Deklassifizierung – In welchem Stadium spielst Du die Trump-Karte – Episode 2299b

BREAKING: Whistleblower Drops HARD Evidence, Biden, Obama, Hillary EXECUTED Seal Team 6, Audio Proof

