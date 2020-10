Corona-Info-Tour – Baden Baden – ein denkwürdiger Abend

Ein wunderbarer Abend mit Samuel Eckert, Dr. Bodo Schiffmann, RA Ralf Ludwig und Unternehmer Wolfgang Greulich.

Verteilt bitte die informativen Videos weit und breit!

Wir sind jetzt die Nachrichten! YouTube und Facebook, haben mittlerweile 6.000 alternative Kanäle gelöscht. Die Qualitätsmedein kennen scheinbar nur 2 Experten in Europa, als wenn es sonnst keine Virologen hier im Lande gebe und beschließen einen Lockdown nach dem anderen.

Sie lassen unsere dauerhaft Kinder Maskentragen, was zu CO2 Vergiftung führen kann und auch möglicherweise 3 Kinderleben gekostet hat.

Bitte hört genau zu, was diese Arbeitsmedizinerin über Masken sagt! Es besteht größte Gefahr! Und da die Regierung das alles wissen muss, handeln alle Beteiligten vorsätzlich und wollen das wir Gesundheitsschäden erleiden oder sogar Menschen streben! Sonst würden sie das nicht von uns verlangen und sogar Verstöße unter Strafe stellen! Mehr Informationen! (https://t.me/coronainformationskanal)

Sie interessiert nicht, dass der Erfinder des PCR Tests und Nobelpreisträger, Kary Mullins, davor warnt den PCR Test zu Krankheitsdiagnostik zu nutzen. Das ist die neue Welt von den Regierenden in BRD. Dieses Bild ist jedoch gegenwärtig in allen Ländern dieser Welt. Was sagt uns das? Ist das die hochgepriesene Demokratie die Frau Dr. Merkel, Jens Spahn, Christian Drosten und Lothar Wieler anpreisen?

Weitere aktuelle Informationen zur Corona-Info-Tour und zur Plandemie findet ihr hier:

https://coronainfo-tour.de

Besucht uns auf Telegram: https://t.me/DieStundeDerWahrheit

