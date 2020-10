Zerstörung von Jens Spahn? Lobbyist? Jetzt auch Spekulant? Der Bilderberger mit Persilschein?

Es wird empfohlen dieses Video zu speichern, denn YT hat bereits über 6.000 Kanäle gelöscht, die nicht dem politischen Mainstream entsprechen.

Zeitangabe:

4:38 Spahn bei Maischberger

6:43 Spahn bei den Bilderbergern

7:46 Spahns Kauf einer Villa

8:57 Die entscheidende Frage zum Villenkauf

10:22 Eine Warnung an Spahn aus der Geschichte

13:27 Weiter mit Spahn und seinem billigen Kredit

15:05 Pressekonferenz von Spahn am 28.1.2020

15:43 Spahns Vertuschungsversuch?

17:09 Spahn und der Immunitätsausweis

18:32 Spahn sorgte für Impflicht und maximalen Profit der Impffirmen

20:02 Spahn bei Dunja Hayali im ZDF Morgenmagazin zur Impfpflicht

21:09 Horst Seehofer in Frontal 21 im ZDF am 6.6.2006

