Demo #München #Odeonsplatz 23. Okt. 2020 Rede Karl Hilz – Schüler/-innen gegen die #Maskenpflicht

Eine sehr wichtige Rede des 2018 pensionierten Münchener Polizisten, Karkl Hilz, mit 43 Diejstjahren zur Demokriatie, zur Freiheit, Maskenpflicht und Amtsmissbrauch des Einsatzleiters der Polizei München.

Bitte beachten Sie die Meinungsfreiheit: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Art 5 (1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. (2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. (3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.

