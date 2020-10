Biden-Gate-Skandal: Wer ist der „Big Guy“ hinter Hunters dubiösem China-Deal?

Seit einer Woche erscheinen jeden Tag neue Beweismaterialien, wie E-Mails, Fotos, Videos und Zeugenaussagen, die die Biden-Familie schwer belasten. Es geht um dubiose Geschäfte mit ukrainischen und chinesischen Firmen, und es geht um sexuellen Missbrauch von jungen Mädchen. Es geht aber vor allem darum, inwiefern der Präsidentschaftskandidat Joe Biden und seine ganze Familie in diese Geschäfte verwickelt sind und ob Joe Biden eine aktive Rolle dabei gespielt hat.

Hat Hunter Biden mit der Zustimmung seines Vaters, den politischen Einfluss des ehemaligen Vize-Präsidenten der Vereinigten Staaten gegen viel Geld verkauft und die Biden-Familie damit bereichert? Das ist eine wichtige Frage.

Die heutigen Themen:

00:00 Die zwei Welten der USA

01:20 Was ist Biden-Gate?

02:21 Bericht der New York Post sorgt für Sperrungen auf Twitter

03:29 So verhalten sich die linksliberalen Mainstream-Medien

04:39 Fakten – 1. Informationsquelle

08:02 Fakten – 2. E-Mails echt oder gefälscht?

10:03 Fakten – 3. Amtsmissbrauch?

13:34 Fakten – 4. Identität des „Big Guy“

RIDING THE DRAGON: The Bidens' Chinese Secrets (Full Documentary)

(Deutsche Untertitel können in YT Einstellungen aktiviert werden)

