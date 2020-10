Rechtsanwalt Markus Haintz von Querdenken711 zu seiner Festnahme in Berlin

„Rechtsanwalt Markus Haintz wurde am Sonntag, den 25.10.2020, in Berlin auf rüdeste Art und Weise von der Polizei auf offener Straße festgenommen, nachdem er an einer offiziell angemeldeten Demonstration teilgenommen hatte.“ (KenFM.de)

Im Rahmen der aktuellen Säuberungswelle seitens des Staates und seiner Qualitäts Medien ist dieser Bericht nur auf der Seite des Journalisten, Ken Jebsen, zu lesen.

Weiter geht es hier. >>>

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +



Besucht uns auf Telegram: https://t.me/DieStundeDerWahrheit mit

noch mehr aktuellen Informationen und Nachrichten



+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +