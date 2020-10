Wirtschaftsforum 2020 – Prof. Dr. med. Hendrick Streeck spricht frei über das Leben mit Corona

Wichtige Aussage von Prof. Dr. med. Streeck:

„Die Infektionszahlen dürfen nicht mehr unser Fokus sein. Nur noch 5% der Infizierten derzeit, braucht medizinische, stationiäre Versorgung. Noch kleinerer Prozentsatz braucht eine intensiv medizinische Versorgung.“

Prof. Dr. med. Streeck leitet seit 2019 das Institut für Virologie und das Deutsche Zentrum für HIV & AIDS an der medizinischen Fakultät der Universität Bonn. Der breiten Öffentlichkeit ist er aufgrund zahlreicher Medienauftritte als Verfechter einer gemäßigten Linie in der Bekämpfung der Covid-Epidemie bekannt. Über dieses Thema sprach er auch am 2. Oktober auf dem Wirtschaftsforum 2020 in Hamburg, veranstaltet von den internationalen Steuerkanzleien European Accounting (Spanien), Flick Gocke Schaumburg (Deutschland) und LeitnerLeitner (Österreich).

