QDrop zur Wahl 2020: „Falls Amerika untergeht, geht mit ihm die ganze Welt unter“

Quelle: https://tagesereignis.de/

Erzbischof Carlo Maria Viganò schrieb kurz vor der Wahl einen Brief an Donald Trump, in dem er ihn unterstützt und moniert, dass die Kirche wieder einmal schweigt.

Er geht sogar noch weiter und schreibt: „Wie jetzt klar ist, hat derjenige, der den Stuhl Petri innehat, von Anfang an seine Rolle verraten, um die globalistische Ideologie zu verteidigen und zu fördern und die Agenda der tiefen Kirche zu unterstützen, die ihn aus ihren Reihen gewählt hat.“

Der White House Whistleblower, Q, postete das Schreiben in Drop 4941 und hat dazu bemerkt, dass es bei dieser Wahl vor allen Dingen darum geht, unsere gewohnte Lebensweise zu bewahren.

Q: Falls Amerika untergeht, geht mit ihm die Welt unter.

This is about preserving our way of life. If America falls, the World falls.

Wir haben das Schreiben übersetzt und publizieren auch das Original, damit Sie eventuell dort lesen können

Offener Brief an den Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald J. Trump

Herr Präsident,

Erlauben Sie mir, in dieser Stunde zu Ihnen zu sprechen, in der das Schicksal der ganzen Welt durch eine globale Verschwörung gegen Gott und die Menschheit bedroht ist. Ich schreibe Ihnen als Erzbischof, als Nachfolger der Apostel, als ehemaliger Apostolischer Nuntius in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Ich schreibe Ihnen inmitten des Schweigens sowohl der zivilen als auch der religiösen Autoritäten.

Mögen Sie diese meine Worte als die „Stimme dessen annehmen, der in der Wüste schreit“ (Joh 1,23).

Wie ich bereits im Juni in meinem Brief an Sie schrieb, sieht dieser historische Moment die Kräfte des Bösen in einem Kampf ohne Ende gegen die Kräfte des Guten vereint; Kräfte des Bösen, die mächtig und organisiert erscheinen, wenn sie sich den Kindern des Lichts entgegenstellen, die desorientiert und unorganisiert sind und von ihren weltlichen und spirituellen Führern im Stich gelassen werden.

Weiterlesen >>>

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +



Besucht uns auf Telegram: https://t.me/DieStundeDerWahrheit mit

noch mehr aktuellen Informationen und Nachrichten



+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +