Coronainfo-Tour Kempten!!! Wir sind mehr – In beispiellosem Zusammenenwirken mit der Polizei!!!

Absolutes Highlight der bisherigen Coronainfo-Tour! Die größte Abenddemonstration in Frieden und gegenseitigen Verständnis. Zum ersten Mal ein offener Diskrus mit einem Vertreter der Antifa, das sehr begrüßenswert ist!

Polizei in Kempten ist der Freund und Helfer und ein Beispiel für die Demokratie. Absolut sehenswert und teilenswert.

So schnell wie sich die weltweiten, unterdrückten Nachrichten verbreiten, können wir diese hier nicht posten. Das politische System ist so am Boden, dass fast ALLES, was nicht dem Mainstream entspricht, zensiert und gelöscht wird. Wer noch an einer objektiven, differenzierten Berichterstattung interessiert ist, möge sich bei Telegram anmelden. Dort findet ihr eine Fülle von Informationen, die Euch die gleichgeschalteten Medien verschweigen.

