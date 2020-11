„Covid-19 Regeln“ – Die systematische Zerstörung der menschlichen Psyche

Genau das passiert gerade! Die systematische Zerstörung der menschlichen Psyche von David Icke! Wichtig, bitte ansehen und teilen! https://vimeo.com/480484035

Hier die Seite https://davidicke.com/ des bekannten britischen Publizisten und ehemaligen Fußbalprofis, David Icke.

So schnell wie sich die weltweiten, unterdrückten Nachrichten verbreiten, können wir diese hier nicht posten. Das politische System ist so am Boden, dass fast ALLES, was nicht dem Mainstream entspricht, zensiert und gelöscht wird. Wer noch an einer objektiven, differenzierten Berichterstattung interessiert ist, möge sich bei Telegram anmelden. Dort findet ihr eine Fülle von Informationen, die Euch die gleichgeschalteten Medien verschweigen.

Besucht uns auf Telegram: https://t.me/DieStundeDerWahrheit

noch mehr aktuellen Informationen und Nachrichten



