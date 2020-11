Schweinfurt – Polizei kooperiert – ZDF Ex-Mitarbeiter sprich

Bodo Schickendanz, ehemaliger ZDF Mitarbeiter spricht aus dem Nähkestchen über die Politik der Öffentlich-Rechtlichen Medien. Über ihre Lügen, ihre Lücken und vieles mehr. Richtig sehenswert! Polizei verhält sich angenehm ruhig, RA Ralf Ludiwig zeigt die Erfolge der bisherigen Coronainfo-Tour und der Tausenden von Zuschauern auf.

Coronainfo-Tour in Frankfurt

https://dlive.tv/p/samueleckert+h91Z-aTMR

Auf der anderen Seite wird vor laufender Kamera die Wohnung eines friedlichen Dr. Andreas Noack von der Bayerischen Kripo mit vorgehaltenen Maschinenpistolen überfallen. Der Grund des Überfalls in Bayern ist unbekannt. Im Augenblick ist diese Scene bei Min 43 auf YT zu sehen. Sollte dieses Video von YT gelöscht werden, so ist es nur noch auf Telegram, der zur Zeit einzigen Insel der freien Meinungsäußerung, zu finden.

So schnell wie sich die weltweiten, unterdrückten Nachrichten verbreiten, können wir diese hier nicht posten. Das politische System ist so am Boden, dass fast ALLES, was nicht dem Mainstream entspricht, zensiert und gelöscht wird. Wer noch an einer objektiven, differenzierten Berichterstattung interessiert ist, möge sich bei Telegram anmelden. Dort findet ihr eine Fülle von Informationen, die Euch die gleichgeschalteten Medien verschweigen.

