Dr. Reiner Fuellmich: Die Corona-Sammelklage Aktuell 25.11.2020

Der PCR-Test bildet die Grundlage zum Ermitteln der Corona-Infektionszahlen. Entwickelt wurde dieser Test vom deutschen Virologen Christian Drosten an der Berliner Charité.

Doch es gibt massive Kritik an diesem Test, dessen Interpretation seiner Ergebnisse ausschlaggebend für die beschlossenen Corona-Maßnahmen sind. Diese Corona-Maßnahmen sind zwangsläufig mit Einschränkungen und somit erheblicher Schädigung von Wirtschaft und Privatleben verbunden und führten zur größten Gesellschaftskrise seit dem 2. Weltkrieg.

Dr. Reiner Fuellmich und seine Anwaltskollegen möchten dagegen juristisch vorgehen und bereiten eine Sammelklage (CLASS ACTION) in den USA vor.

Sie greifen mit Ihrer Klage unter anderem direkt den Virologen Christian Drosten und RKI-Chef Lothar Wieler an, indem sie ihnen „falsche Behauptungen“ unterstellen. Die ersten Klagen sollen diese Woche eingereicht werden.

Wir sprachen mit Reiner Fuellmich über seine Vorwürfe und das weitere juristische Vorgehen seines Anwalt-Teams.

Dr. Reiner Fuellmich ist Rechtsanwalt und leitendes Mitglied vom Corona-Ausschuss. Er arbeitet als Anwalt in Deutschland und in Kalifornien und wurde einer breiten Öffentlichkeit als Prozessanwalt gegen Konzerne wie die Deutsche Bank, Volkswagen und die HypoVereinsbank bekannt.

Das Gespräch führte Alex Quint.

