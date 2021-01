💥Magisches Virus rettet Finanzelite?💥

Die amerikanische Investmentbankerin und ehemalige Offizielle Catherine Austin Fitts spricht darĂŒber, wie das magische Virus alle Probleme der Finanzelite lösen soll.

Übersetzung und Voice over:

https://www.chiemseefee.de

Telegram: https://t.me/chiemseefee

Sollte YT dieses Video löschen. so könnt ihr es hier sehen:

https://t.me/DieStundeDerWahrheit/7363

Nachtrag: 11.01.2021. 14:10

Definition fĂŒr HerdenimmunitĂ€t klammheimlich geĂ€ndert – Impfungen oder nichts

❀ ❀ ❀

Das finanz-politische System ist so am Boden, dass fast ALLES, was dem Mainstream (d.h. den Eliten und ihrem Sklavenmodel) nicht entspricht, zensiert und gelöscht wird. Am 9.01.2021 fand eine große SĂ€uberung in den sozialen Medien statt. Donald J. Trum wurde auf Twitter gelöscht, Facebook hat ihm eine langzeit Sperre verpasst. Mehrere Tausend QAnhĂ€nger KanĂ€le wurden auf YT, Twitter, Parler gelöscht. Die Eliten haben Angst, das Wahrheit, ans Licht kommt. Wer noch an einer objektiven, differenzierten Berichterstattung interessiert ist, möge sich bei Telegram anmelden. Dort findet ihr eine FĂŒlle von Informationen, die Euch die gleichgeschalteten Medien verschweigen.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +



Besucht uns auf Telegram: https://t.me/DieStundeDerWahrheit mit

noch mehr aktuellen Informationen und Nachrichten



+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +