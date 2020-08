Kriminalhauptkommissar Demo 09.08.2020 Dortmund Stellt euch gegen die Regierung

Ein weiterer Polizist, Kriminalhauptkommissar, spricht auf der Dortmunder Demo für Freiheit, und Demokratie. Er hält sich an die Gesetze und zitiert diese. Die Frage sei erlaubt, wie lange er noch auf seinem Posten bleibt. Als „Beamte“ könnte er in einstweiligen Ruhestand bei vollen Bezügen gesetzt werden. So ähnlich hat man mit dem Verfassungsschutz Präsidenten Hans Georg Massen getan. Je mehr auffwchen umso interessanter wird´s. Gehen ihnen irgendawn die „Beamten“ aus?

Der fränkische Polizist wurde laut BR Nachrichten versetzt.

„Polizist wurde intern versetzt

Nach BR-Informationen war der Beamte bisher bei der Polizeiinspektion Weißenburg als Dienstgruppenleiter tätig. Das Polizeipräsidium Mittelfranken in Nürnberg reagierte bereits auf den Auftritt – der Beamte wurde intern versetzt.

Nach Angaben von Polizeisprecher Michael Petzold hat die Polizei die Videoaufnahmen der Demo gesichtet und prüft derzeit, ob ein dienstrechtliches Fehlverhalten vorliege. Ab sofort werde der Beamte nicht mehr als Führungskraft oder im Dienst mit Bürgerkontakt eingesetzt. Zwar sei das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung wichtig, so Polizeisprecher Petzold, allerdings gebe es beamtenrechtliche Grenzen.“

